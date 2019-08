Marco Travaglio e le patologie psichiatriche di Salvini

Marco Travaglio oggi segue il filone del TSO inaugurato dal MoVimento 5 Stelle e si butta nelle diagnosi delle patologie psichiatriche di Matteo Salvini:

Il destino del Cazzaro Verde non è il carcere: è una clinica psichiatrica. Moderna, confortevole, possibilmente munita di esperti in bipolarismo, ma nel senso clinico del termine: tipico di uno che rovescia il governo e poi si convince di non averlo fatto, tradisce gli alleati e poi li accusa di tradimento, presenta una mozione di sfiducia a Conte e poi si dice pronto a votargli la fiducia, annuncia le dimissioni dei ministri leghisti (incluso se medesimo) e poi comunica che resterà barricato al Viminale (dove peraltro non c’è mai) per salvarci dal “ritorno di Renzi, Boschi e Lotti”ai quali ha spalancato le porte lui stesso.

Quel che è certo è che non possiamo più vederlo così, come si è mostrato ancora ieri in diretta Facebook: in stato confusionale, accovacciato nell’orto di casa Verdini, come colto da una necessità impellente da espletare dietro una frasca, a vaneggiare di elezioni immaginarie e di imprecisati“tavoli” per non pronunciare l’unica parola che gli sta davvero a cuore: “poltrone”. Già, perché annunciandola crisi di governo il 7agosto senz’avere pronta la mossa successiva e pensando che gli altri stessero lì ad aspettare i suoi comodi, non aveva calcolato neppure la conseguenza più scontata dell’insano gesto: se un partito esce da un governo, deve abbandonare tutto.