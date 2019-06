Il pensiero stupendo di Travaglio: la Lega alleata con il PD

Per un goloso sarebbe essere invitato in un all you can eat tutte le sere: per Marco Travaglio invece il pensiero stupendo non può che essere la Lega alleata con il Partito Democratico in un governissimo che permetterebbe al Fatto Quotidiano di starsene bello comodo all’opposizione a sparare su ogni sussurro. Per questo oggi il direttore si abbassa persino a citare il ragionier Claudio Cerasa che sul Foglio l’ha ipotizzato e a dire che in effetti Lega e PD sono molto simili:

Se non ci fosse di mezzo l’immigrazione, più per i toni e le parole di Salvini che per le sue politiche concrete (molto simili a quelle di Minniti, governo Gentiloni) probabilmente saremmo già alle pubblicazioni di matrimonio. Guardiamo ai fatti, cioè a quel che accade ogni giorno in Parlamento.La Lega vota l’emendamento Pd che regala altri 3 milioni di soldi nostri a quella macchina tritamilioni chiamata Radio Radicale: un’azienda privata, appartenente in parte a un partito estinto e in parte a un gruppo della grande distribuzione, che dalla notte dei tempi succhia allo Stato, grazie ai governi di destra, centro e sinistra, una media di 14 milioni all’anno e se la mena pure da “liberale, liberista, libertaria”e–le pazze risate – “anti-regime”. Di punto in bianco, sui giornaloni e pure sui giornalini “de sinistra”, Salvini smette di essere quel mostro fascista-nazista-razzista-xenofobo e diventa il salvatore della libertà e del pluralismo dell’informazione.

Insomma, a parte la bazzecola dell’immigrazione, la Lega è simile al PD e lo dimostra un emendamento votato dai due partiti. Invece il MoVimento 5 Stelle è molto diverso dalla Lega e lo dimostra il fatto che ci stia al governo da più di un anno. Un ragionamento che non fa una grinza, no?

A questo punto, se cade il governo Conte, non si vede perché tornare a votare. Un’alternativa c’è, già in questa legislatura: un governo Salvini con l’appoggio esterno del Pd sulle questioni di fondo (esclusi i barconi dei migranti, peraltro ridotti al lumicino, e il futuro dell’Europa, che peraltro non dipende dall’Italia). Se non si farà, sarà solo perché Salvini non vuole.

E allora eccolo, il Pensiero Stupendo. Che non a caso, dice la canzone, nasce un poco strisciando.

