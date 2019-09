Marco Travaglio e il governo che non arriva a fine mese

Marco Travaglio sul Fatto oggi va all’attacco di Paola De Micheli, nuova ministra delle infrastrutture e dei trasporti, per l’uscita su Autostrade e già che c’è se la prende anche con Lorenzo Fioramonti, neoministro dell’Istruzione che già minaccia le dimissioni:

In barba al programma appena sottoscritto, che subordina ogni opera a una seria analisi degli “impatti sociali e ambientali”, Lady Turtlèn ha annunciato che “ostacoli politici ai cantieri non ce ne saranno più”(come se prima ce ne fossero: Toninelli non ha bloccato nulla, purtroppo). Tav di qua, maxi-Gronda di là, forza Atlantia e, già che c’era, pure una parolina inutile su Alitalia (che tocca al Mise), Libia (affari Esteri), migranti e dl Sicurezza (roba del Viminale).

Quanto alle analisi costi-benefici, fa trapelare la Paola sul Messaggero di Caltagirone, “verranno aggiornate e lette non in chiave ideologica, madi s is t em a ”: vedi mai che 2 più 2 faccia 3. Il risultato, ovviamente, è un ribollio di rabbia tra i 5Stelle, costretti a mordersi la lingua per non mandarla al solito posto.E unagarbata irritazione –per usare un contismo – di Conte, che s’era appena liberato dell’onniministro Cazzaro e se ne ritrova un altro in gonnella.