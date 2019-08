Travaglio è un po’ fuso, per questo ha sbagliato (Ben) Johnson

Ieri il Fatto Quotidiano ha confuso i Johnson chiamando in causa il velocista Ben per il golpe bianco di Boris, confondendolo con il Johnson primatista dei 100 metri con 9 secondi e 79 centesimi a Seul prima che il suo record venisse annullato dall’antidoping (lui si dichiarò vittima di una cospirazione come Salvini oggi).

Oggi Marco Travaglio nella rubrica delle lettere torna sull’episodio prendendosi tutte le responsabilità del caso:

Ieri, in un titolo di prima pagina, ho chiamato Ben ilpremier britannico Johnson, che invece si chiama Boris. Sono un po’fuso. Me ne scuso con i lettori.

Vista l’estate allegra che ha fatto passare Salvini a tutti i giornalisti italiani, non possiamo che esprimere massima solidarietà e grande comprensione nei confronti del direttore del Fatto.

