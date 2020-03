Marco Travaglio contro il Cazzaro Verde e l’altro Matteo

Oggi Marco Travaglio rispolvera l’azzeccatissimo soprannome di Cazzaro Verde per Matteo Salvini, già oggetto di querela da parte del Capitano (archiviata, peraltro), per segnalare le fregnacce del segretario della Lega sui 7 euro a testa per gli italiani derivati dal DPCM Soccorso Alimentare con i buoni pasto del governo Conte:

Caro Cazzaro Verde, capisco che tu sia in lutto perché Conte ti ha strappato di mano, anzi di bocca pure la bandiera della polemica contro quest’Europa di bottegai. Dunque continua pure a martellarlo su tutto lo scibile umano. Ma evita, se puoi, di impartirgli lezioni di matematica, tu che non riesci neppure a calcolare il Pil (sbagli di tre zeri), i metri quadri di casa tua (“un bilocale in periferia”: sì, buonanotte) e temo pure la tabellina del 2.

Prendi nota: se il governo aggiunge per l’emergenza, cioè per questi giorni, 400 milioni al fondo semestrale di solidarietà di 4 miliardi per i Comuni (anche a quelli governati dalla Lega) affinché aiutino i poveri a fare la spesa, non puoi dividerli per 60 milioni e ricavarne una mancia di “7 euro a testa”. Perché i poveri non sono 60 milioni (altrimenti ci saresti pure tu), e neppure 5 milioni (grazie al Rdc votato anche da te e subito rinnegato come le altre poche cose buone fatte a tua insaputa). Sono molti meno: i 400 milioni aiutano le famiglie bisognose per 3 settimane con buoni pasto di 3-400 euro.