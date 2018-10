Marco Travaglio spiega la condanna per gli articoli su Tiziano Renzi

Ieri Matteo Renzi ha annunciato che il padre Tiziano ha vinto una causa civile per diffamazione nei confronti del Fatto Quotidiano, di Marco Travaglio e di una giornalista (gli eventuali responsabili tenuti a rifondere i danni in caso di condanna sono editore, direttore e autore dell’articolo). Il Fatto Quotidiano online ha precisato che il giornale è stato assolto per altri due articoli, ritenuti non diffamatori. Oggi Travaglio racconta i dettagli della condanna e fa alcune osservazioni interessanti sul reato di diffamazione a mezzo stampa e sui potenziali pericoli per i giornalisti:

Il signore in questione ci aveva intentato una causa da 300mila euro per sei articoli usciti fra il 2015 e il 2016: il giudice gli ha dato torto per quattro articoli e ragione per un titolo (a un articolo ritenuto corretto) e due parole contenute in due miei commenti (per il resto ritenuti corretti). E ha stabilito che il titolo e le mie due parole valgono 30 mila euro ciascuno, più 5 mila di riparazione pecuniaria. Il titolo da 30 mila euro è “Banca Etruria, papà Renzi e Rosi. La coop degli affari adesso è nel mirino dei pm”. Riguarda le indagini (vere) sulla coop Castelnuovese, che ovviamente faceva affari, era stata appena perquisita e faceva capo all’ex presidente di Etruria Lorenzo Rosi, in affari con Luigi Dagostino, a sua volta in affari con papà Renzi (che non era indagato, e infatti il titolo si guardava bene dall’affermarlo). Tutto vero, eppure ci tocca pagare 30 milaeuro. Le mie due paroline da 30 mila euro ciascuna sono “bancarotta”e“affarucci”. In quel momento Tiziano Renzi era indagato a Genova per la bancarotta di una sua società poi fallita, la Chil Post.

Queste le motivazioni della condanna secondo Travaglio, che dice che la sentenza fa il paio con quella che l’ha condannato a pagare 150mila euro di danni a tre giudici:

Il crac c’era, la condanna di Renzi sr per bancarotta no: e infatti non ho mai scritto che avesse commesso quel reato, ma semplicemente che era coinvolto nella bancarotta di una società di cui era stato proprietario (e dove aveva assunto Matteo). Si potrà dire che il termine era “atecnico”, come si conviene a un articolo di pura satira (il titolo era “I babboccioni”, per dire il tono), non a una sentenza o a una cronaca giudiziaria. Invece il giudice ci vede una diffamazione da 30 mila euro. L’altra costosissima parola proibita è “affarucci”. Anche qui tutto vero, e pure preciso: come avevamo scritto spesso nelle pagine di cronaca, insieme a gran parte della stampa italiana, il massone Valeriano Mureddu e babbo Tiziano sono vicini di casa a Rignano sull’Arno e il primo acquistò un terreno dal secondo. Un affaruccio, appunto. Che c’è di diffamatorio? Che –scrive la giudice – “in nessuna parte d el l ’articolo sia spiegato quali sarebbero tali ‘affarucci’”. Cioè: i due hanno concluso un affaruccio, raccontato piùvolte sul F at t o e dimostrato per tabulas allagiudice. Maèdiffamazione lo stesso, perché lei avrebbe scritto l’articolo diversamente da come l’ho scritto io: altri 30 mila euro. Totale: 90+5 e un bacio sopra. Per un titolo e due articoli che non contengono fatti falsi e che riscriverei uguali altre cento volte. E sapete il perché di quella cifra spropositata? Per “la posizione sociale del soggetto diffamato (padre del Presidente del Consiglio, politico e imprenditore)”.

Travaglio dice che “a botte di sentenze come queste, un piccolo giornale libero come il Fatto non può reggere: ancora un paio di mazzate come queste e si chiude”. E conclude: