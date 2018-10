Ieri Giuseppe Conte, ospite a Italia 5 Stelle, ha dichiarato di essersi ridotto non appena insediato lo stipendio da presidente del consiglio del 20%. le simpaticissime battute di Beppe Grillo su autismo e sindrome di AspergerUN annuncio accolto dal prevedibile giubilo della folla grillina, che in seguito potrà anche ascoltare .

C’è però un problema. Sul sito della presidenza del Consiglio dei ministri c’è scritto che lo stipendio di Giuseppe Conte è pari a 114mila euro lordi, ovvero lo stesso compenso percepito all’epoca da Matteo Renzi. Gentiloni invece non ha percepito alcun compenso a causa del divieto di cumulo con l’indennità spettante ai parlamentari.

Uno stipendio in linea con quello del sindaco della Capitale, Virginia Raggi, che guadagna – senza tagli – circa 117mila euro lordi all’anno. Tutti meritatissimi, come può testimoniare chiunque si sia fatto un giretto per Roma ieri sera durante il nubifragio. Il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi è andato all’attacco: “Il sito non è aggiornato? C’è un errore? Aver assunto 3 ex Casaleggio con mega stipendio non basta per informazioni tempestive? A capo del sito e dei social di Palazzo Chigi ci sono tre ex collaboratori di Casaleggio e della Casaleggio Associati, assunti con incarichi e stipendi da dirigente di prima fascia: Rocco Casalino, portavoce e capo ufficio stampa a 170mila euro; Dario Adamo, responsabile sito web e social a 115mila euro; Pietro Dettori, responsabile comunicazione e social di Di Maio a 130mila euro. Fa un totale di 415mila euro per sole tre persone, arrivate dall’esterno. Quasi mezzo milione di euro”.

Forse però una spiegazione c’è. Renzi, oltre allo stipendio, percepiva anche un’altra indennità pari a quasi 10mila euro, che Conte, secondo i documenti ufficiali, non percepirebbe. Forse è a quella che ha rinunciato? Se sì, allora Conte ha sbagliato i conti: quell’indennità non corrisponde al 20% dello stipendio.

