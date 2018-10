La condanna al Fatto per diffamazione di Tiziano Renzi

Tiziano Renzi ha vinto la causa civile per diffamazione intentata nei confronti del Fatto Quotidiano. A dirlo è Matteo Renzi sulla sua pagina Facebook, dalla quale scopriamo che l’editore del Fatto Quotidiano, il suo direttore Marco Travaglio e una giornalista (evidentemente l’autrice dell’articolo “incriminato”) sono stati condannati a risarcire la somma di 95mila euro.

La condanna del Fatto per diffamazione di Tiziano Renzi

Tiziano Renzi aveva chiesto un totale di 300mila euro di risarcimento. La richiesta di risarcimento danni si riferisce ai molti articoli dedicati dal Fatto alla vicenda Chil Post e Mail Service SRL: già all’epoca si parlò di complotto. “Oggi è arrivata la prima decisione su una (lunga) serie di azioni civili intentate da mio padre, Tiziano Renzi, nei confronti di Marco Travaglio e del Fatto Quotidiano. La prima di oggi vede la condanna del direttore Travaglio, di una sua giornalista e della società editoriale per una cifra di 95.000 euro (Novantacinquemila)”, ha scritto Renzi.

Il GIP di Genova ha archiviato nel 2016 l’indagine per bancarotta fraudolenta nei confronti di Tiziano Renzi e Laura Bovoli per la vicenda della Chil Post. Travaglio era stato querelato anche dal figlio di Tiziano per i suoi commenti sulla vicenda Consip.

Tiziano Renzi e le accuse al Fatto Quotidiano

Le accuse di Tiziano Renzi al Fatto Quotidiano erano state raccontate da Marco Travaglio in un editoriale sul suo giornale qualche tempo fa:

La causa T. contro T. sarà però interessante: oltreché su alcuni articoli del nostro giornale e del nostro sito, verterà sui “messaggi subliminali” e le “foto maliziose” contestati dall’“attore”(che poi è sempre T. nel senso di Tiziano). Messaggi subliminali volti a far credere che il nostro eroe, “agente di commercio”, non faccia affari anche grazie al cognome che porta, ma solo perché è sempre stato un genio del business, una versione vernacola di The Wolf of Wall Street, dotato –lo dice lui –di “una straordinaria capacità professionale ed una vulcanica energia intellettiva”.

E non da oggi, ma da quando “l’attuale premier non era neppure nato”.Ergo va risarcito per i “danni patrimoniali e non” subiti per le cose(vere)scritte dal Fatto, con una somma “non inferiore a 250 mila euro” (non si sa se al mese o all’anno o una tantum), considerando anche “il patema d’animo sofferto in relazione al contesto sociale” eccetera.

