Torino, l’avanguardia contro la decrescita infelice del M5S

Maurizio Molinari sulla Stampa oggi scrive un editoriale in cui annuncia che c’è qualcosa di nuovo a Torino, ovvero che la decrescita che il MoVimento 5 Stelle ha imposto alla città da quando è diventata sindaca Chiara Appendino è impopolare ovvero esistono larghi strati della popolazione che non hanno alcuna intenzione di seguire i grillini lungo questa via, che poi è la stessa imboccata da Roma sotto la dittatura dell’incompetenza imposta da Virginia Raggi la cui amministrazione non è in grado di scrivere un bando sulla rimozione delle auto senza farselo annullare per sei volte:

Da qui la voglia di reagire e di riscatto. Testimoniata dai cittadini che fermano i redattori in strada per dire «ora basta con questi qui», dai lettori che ci inondano di email in cui si rigetta l’idea di «rinunciare ed arretrare», e dai protagonisti del tessuto urbano – artigiani e studenti, commercianti e imprenditori – che fremono per scendere in piazza «facendogli capire che non ci arrendiamo».

Torino è la città che ha immaginato e realizzato l’Italia, ed ora percepisce che il no all’Alta Velocità cela un inaccettabile rifiuto della modernità. È qualcosa che va oltre la disputa sulla Tav – un progetto che come tutti può essere modificato e migliorato – perché investe l’identità collettiva. Quando si tratta di battersi per guardare avanti, Torino non esita a farlo: avvenne con la marcia dei quarantamila nel 1980 che pose fine all’estremismo sindacale ed è avvenuto più di recente con la difesa orgogliosa del Salone del Libro, che ha visto protagonista l’intera cittadinanza. È pronta a farlo ancora.