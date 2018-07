TAV, la gara bloccata da Toninelli

Qualche giorno fa Danilo Toninelli su Facebook aveva lanciato un severo monito nei confronti di non meglio precisati vertici della TAV, ammonendoli a non far partire autorizzazioni e a non firmare alcunché mentre il governo valutava l’opera. Non c’era alcun riferimento preciso su chi fosse il destinatario dell’avvertimento, ma a quanto pare Toninelli si riferiva ai vertici di Telt, la società italo-francese incaricata di costruire e gestire la Torino-Lione, e li esortava a non firmare le procedure per il lancio della gara internazionale per il primo mega appalto da 2,3 miliardi per l’avvio dei lavori del tunnel di base di 57,5 chilometri. Spiega oggi La Stampa:

Sulla carta la gara avrebbe dovuto essere bandita entro la fine di luglio e a Torino, nella sede di Telt, tutte le carte erano, e restano, pronte ma i dirigenti, compresi quelli nominati dai francesi, hanno scelto di tenere nel cassetto la documentazione. Se ne parlerà nei prossimi mesi così come hanno suggerito esponenti istituzionali e di tante forze politiche, Lega compresa. Nei giorni scorsi, infatti, il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, richiamando il contratto di governo che prevede di «ridiscutere integralmente l’infrastruttura in applicazione dell’accordo con la Francia» e in attesa dell’analisi costi benefici aveva lanciato l’aut aut: «Nessuno deve azzardarsi a firmare nulla ai fini dell’avanzamento dell’opera. Lo considereremmo come un atto ostile».

Fino ad oggi, come peraltro hanno fatto notare gli esponenti del movimento No Tav, alle dichiarazioni pubbliche e sui social network non sono seguiti atti formali per bloccare l’opera, anche perché la Lega si è messa di traverso. L’unica cosa che si è fatta è stato non rispondere alle mail del commissario della Torino-Lione: