In quanto reduce da un periodo di alta concentrazione in Costa Azzurra, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha scoperto soltanto grazie ai giornali che Roberto Ferrazza e Antonio Brencich erano in palese conflitto d’interessi sul Ponte Morandi e quindi soltanto ieri è riuscito a prendere provvedimenti sulla questione: Brencich si è dimesso mentre Ferrazza è stato sollevato dall’incarico.

Il concentrato Toninelli si accorge del conflitto d’interessi dei suoi commissari

O meglio: questo ha comunicato il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ieri sera dopo le 22, confidando magari sulla scarsa attenzione dell’opinione pubblica riguardo i fatti vista l’ora. In mattinata Ferrazza aveva detto che il ministero non gli aveva chiesto passi indietro e che era in attesa delle decisioni del ministro. In serata è stato sollevato dall’incarico. . Il Ministero, si leggevsanella nota pubblicata ieri sera, ringraziava Brencich “per il lavoro fin qui svolto e per il gesto che mostra grande professionalità e sensibilità istituzionale”. Non una parola su Ferrazza.

Il quale stamattina ha anche fatto sapere di non aver ricevuto nessuna comunicazione ufficiale da parte di Toninelli: “Anch’io vorrei cercare di capire. Ma prima di parlare dovrei ricevere una comunicazione del ministero, cosa che ancora non c’è stata”. Ferrazza, che è provveditore delle opere pubbliche per il Piemonte, la Liguria e la Val d’Aosta, parteciperà oggi a una riunione in prefettura “con una disposizione d’animo aperta e serena sia pure – ha detto – con un ruolo che è messo in discussione se non revocato”. Insomma, ad occhio pare che il concentrato Toninelli abbia dimenticato di avvertire il revocato. Non male, no?