Il povero Danilo Toninelli non riesce a godersi le vacanze in pace. Ieri il ministro delle Infrastrutture del governo Lega-M5S è finito nella bufera per una foto che ha pubblicato su Instagram che lo ritraeva insieme alla moglie ma “con occhio sempre vigile su ciò che accade in Italia”: “Forza Italia aveva chiesto che il ministro venisse già questa settimana in Parlamento per riferire sul disastro del ponte Morandi, ma Toninelli aveva fatto sapere di aver bisogno di tempo per raccogliere più informazioni e ha fissato al 27 agosto. Forse, vista la scenografia della foto su Instagram, il tempo gli occorreva per raccogliere conchiglie”, ha detto ieri Giorgio Mulé, ex direttore di Panorama e attualmente deputato di Forza Italia.

La foto di Toninelli in Costa Azzurra?

Oggi invece è l’onorevole del Partito Democratico Simona Malpezzi a ironizzare sul ministro pubblicando una foto su Twitter che lo ritrae in Costa Azzurra mentre passeggia per strada. “Ma non eri in costante contatto con il tuo ministero o è un sosia? Forse solo nelle ore “calde” ma non per i gravi momenti che si stanno vivendo, più per il sole eccessivo che ti impedisce la concentrazione. Il resto del tempo al mare, Costa Azzurra”, scrive la Malpezzi.

Anche Monica Cirinnà pubblica, geolocalizzandola, la foto di Toninelli:

La foto pubblicata ieri è finita anche nel mirino del Caffé di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera:

Il selfie che lo ritrae in vacanza nei giorni in cui a Genova si spalano i detriti e un barcone di migranti fluttua al largo dei nostri malumori, lo ha scattato e diffuso di sua iniziativa. E di sua iniziativa, temiamo, ha digitato il testo di accompagnamento, dove con grande sprezzo del ridicolo sostiene di seguire le crisi dall’ombrellone «con l’occhio sempre vigile». Per rendere meglio l’idea si è tolto persino gli occhiali, esibendo un concentratissimo sguardo da triglia.

Le vacanze sono sacre. Ma quando capiterà più a Toninelli di fare il ministro dei Trasporti, e in un’estate come questa? Un amico a cinque o anche solo a tre stelle gli avrebbe suggerito di non sbandierare i propri ozi sui social. Meglio ancora, di rinviarli a un prossimo selfie e recarsi subito in Parlamento a riferire sui fattacci di Genova,invece di chiedere più tempo per prendere informazioni, visto che in realtà doveva solo andare a prendere i bomboloni.

Ieri il ministro aveva comunque replicato a Mulé:

Leggi sull’argomento: I 200mila euro che Salvini ha speso per portare i naufraghi della Aquarius in Spagna