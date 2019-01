Tiziano Renzi risponde al servizio delle Iene con Omuigui

Questa sera le Iene manderanno in onda un servizio su Tiziano Renzi ed Evans Omuigui, ex dipendente della ditta Arturo SRL – di proprietà del padre dell’ex premier – che ha vinto una causa per licenziamento inefficace. Secondo le anticipazioni nel video Filippo Roma intervista Tiziano che dice: «Se mi portate Evans lo pago»; subito dopo si presenta proprio Omuigui canticchiando «Io ballerò fino a che Renzi non mi paga». Tiziano prima si infuria con l’inviato delle Iene e gli urla: «Sei un bugiardo, un ballista, sono solo falsità». Poi si lascia andare con un insulto rivolto al nigeriano: «Faccia di m…». Lo stesso Renzi senior su Facebook poco fa ha deciso di dire la sua sulla vicenda prima della trasmissione del servizio e svela anche un retroscena sui soldi della causa con Travaglio nel frattempo vinta:

Qualche giorno fa gli inviati de Le Iene si sono introdotti senza permesso negli uffici di un’azienda che stiamo vendendo e sotto casa di mia figlia con un ragazzo che urlava accompagnandosi con un tamburo. Il regista spiegava al ragazzo che cosa fare e sembrava suggerirgli una sceneggiatura.

Io ho reagito male, e mi scuso per le parole volgari che ho utilizzato, non avrei dovuto. Si trattava tuttavia di una violazione di domicilio – essendosi Le Iene introdotte senza permesso in una proprietà privata – e con una “offerta” per me inaccettabile: usaci per dichiarare che Vuoi dare a questo ragazzo i soldi della causa di Travaglio.

Della serie “noi montiamo un servizio e tu fai bella figura”.

Come ho detto alle Iene la volta scorsa io sono pronto a pagare ma ovviamente solo per ciò di cui sono responsabile io. Non è pensabile che – siccome ho vinto una causa per diffamazione – io debba pagare per altri. Non è proprio giusto.