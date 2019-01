C’è un nuovo servizio delle Iene su Tiziano Renzi in partenza insieme a quello sulle fatture di Alpa e Conte. Tempo fa Filippo Roma aveva pungolato il padre dell’ex premier in merito a una sentenza emessa dal Tribunale di Genova che condannava la Arturo srl, società che si occupava della distribuzione del quotidiano il Secolo XIX, a risarcire 90mila euro a Evans Omuigui per licenziamento inefficace.

Le Iene, Tiziano Renzi e gli insulti a Omuigui

La storia del servizio la racconta oggi il Corriere della Sera in un articolo a firma di Giuseppe Alberto Falci:

Inizialmente davanti alle telecamere delle Iene Renzi senior si sbilancia: «Se mi portate Evans lo pago». Detto, fatto. Filippo Roma si presenta a Rignano sull’Arno con Omuigui. La scena va più o meno così: Roma inizia l’intervista al padre dell’ex premier e a un certo punto appare Omuigui, il dipendente licenziato, canticchiando «Io ballerò fino a che Renzi non mi paga». Tiziano prima si infuria con l’inviato delle Iene e gli urla: «Sei un bugiardo, un ballista, sono solo falsità». Poi si lascia andare con un insulto rivolto al nigeriano: «Faccia di m…».

Nel 2011 un’azienda del padre di Renzi è stata condannata a risarcire un cittadino nigeriano che aveva impiegato nel 2007 come co.co.co. in una della società della galassia Renzi (Arturo Srl, poi liquidata) e licenziato in tronco quando aveva preteso una retribuzione adeguata al posto di 750 euro al mese. La sentenza è stata emessa il 20 settembre 2011 dal Tribunale di Genova in favore di Evans Omoigui, oggi 45 anni, nigeriano di Benin City, che era in Italia dal 1996 e ora è tornato a vivere in Nigeria.

Leggi sull’argomento: Il servizio delle Iene su Giuseppe Conte e Guido Alpa