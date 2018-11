Tiziano Renzi non vuole essere accostato ad Antonio Di Maio

Tiziano Renzi, il padre di Matteo, ha scritto un post su Facebook oggi pomeriggio per chiedere di non essere accostato ad Antonio Di Maio, il padre del ministro Luigi, che è finito nei guai dopo che ieri un ex dipendente, Salvatore Pizzo, lo ha accusato alle Iene di averlo fatto lavorare in nero per due anni e di avergli consigliato di coprirlo dopo un infortunio.

Chiedo cortesemente di non essere accostato a personaggi come il signor Antonio Di Maio. Io non ho mai avuto incidenti sul lavoro in azienda e se si fossero verificati mi sarei preoccupato di curare il ferito nel miglior ospedale, non di nascondere il problema. Non ho capannoni abusivi, non ho dipendenti in nero, non dichiaro 88€ di tasse. Aggiungo che sono agli antipodi dall’esperienza politica missina.

Ho preso l’impegno di vendere l’azienda e lasciare le mie attività: siamo in fase di verifica dell’interesse da parte di potenziali acquirenti e l’ultima cosa che voglio è vedere il mio nome accostato a personaggi che non conosco ma che da quel che vedo hanno un’idea di lavoro diametralmente opposta alla mia. E se avessi fatto io ciò che ha fatto il signor Di Maio, i Cinque Stelle avrebbero già chiesto sui social la reintroduzione della pena di morte.

Leggi sull’argomento: Tutte le volte che Di Maio ha attaccato Renzi e Boschi per le colpe dei padri