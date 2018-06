Tiziana Panella e la bufala della foto con Renzi

Come Gaia Tortora ma per motivi diversi, Tiziana Panella, conduttrice di Tagadà, è spesso oggetto di strali sul web, in particolare dai sostenitori di una certa parte politica. Da ieri circola però questa presunta foto in cui la Panella è ritratta insieme a Matteo Renzi dietro una bandiera del Partito Democratico.

La foto è presentata così:

E naturalmente si tratta di un falso creato con un programma di modifica delle foto. A notarlo subito sono stati molti utenti che hanno postato la vera foto, che ritrae un’altra signora insieme a Renzi e non certo Tiziana Panella:

E c’è persino chi è riuscito a trovare altri scatti simili della stessa posa:

Ma nei commenti c’è chi dice che il fatto che sia un fotomontaggio non è rilevante, perché, come dice Wikipedia, la Panella stata assessore alle Politiche e ai Beni Culturali, ai Grandi Eventi, al Marketing territoriale e all’Editoria nella giunta della Provincia di Caserta di Sandro De Fanciscis (PD) dal 2005 fino alle dimissioni nel 2008. A testimonianza del fatto che discutere con certa gente è come cambiare gli italiani: non impossibile, ma inutile.