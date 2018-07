«Salvini parla di malattie dall’Africa e poi fa una politica che uccide i bambini»

L’aumento dei casi di morbillo in Gran Bretagna, una vera e propria “emergenza nazionale” secondo un allarme lanciato da Public Health England due giorni fa, potrebbe in parte essere stato determinato da cittadini britannici che erano stati contagiati in Italia. Lo sostiene il giornale conservatore britannico Times in un editoriale che punta il dito contro le “campagne anti vaccini dei partiti populisti italiani Lega e Movimento 5 stelle quando erano all’opposizione”. Secondo il quotidiano, in Italia c’è stato un “aumento dei casi di morbillo che dipende da un drastico calo nelle vaccinazioni”.

L’editorialista prosegue poi paragonando le politiche “anti-scientifiche” di Lega e Cinque Stelle a quelle del Front National di Marine Le Pen o di Donald Trump sul cambiamento climatico. Ironia della sorte, conclude David Aaronovitch, Matteo Salvini “da una parte parla dei rischi di malattie importate dall’Africa e dall’altra porta avanti una politica che ucciderà i bambini italiani”.