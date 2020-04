Di Thierry Baudet abbiamo parlato qualche giorno fa ricordando i festeggiamenti e l’alleanza con Giorgia Meloni e, più di recente, il suo voto insieme a Wilders alla risoluzione del parlamento olandese che diceva sì al MES con condizionalità e no agli eurobond. Ma qualche giorno fa il leader del partito anti-UE e anti-immigrazione Forum per la democrazia (FvD) è finito nei guai per un altro motivo: il programma televisivo olandese Zembla ha pubblicato una serie di suoi messaggi su Whatsapp in cui parlava di suoi contatti con i russi e alludeva a pagamenti ricevuti.

Thierry Baudet: l’alleato olandese di Meloni e i messaggi Whatsapp in cui dice di essere pagato dalla Russia

Nei messaggi, ha spiegato qualche giorno fa Politico.eu, si cita Vladimir Kornilov, che secondo il New York Times ha legami con il Cremlino, e Baudet lo descrive come un russo che lavora per Putin. Successivamente, in alcuni messaggi all’ex tesoriere della FVD Henk Hotten, Baudet gli dice che Kornilov “vuole pagare qualche extra” e successivamente lo ringrazia per il sostegno economico dicendo che Kornilov non può competere con lui. Il tutto è accompagnato da faccine sorridenti. In altri messaggi citati da EUObserver Baudet diceva che l’Ucraina aveva inviato agenti provocatori in Olanda per influenzare il referendum 2016 su Ucraina e UE, sostenendo che glielo avesse detto Kornilov.

Prima della messa in onda della trasmissione Baudet ha negato le accuse e ha affermato che le dichiarazioni su Kornilov erano uno scherzo ironico.”Non abbiamo mai ricevuto soldi [dalla Russia] e le mie idee non sono in vendita”, ha detto Baudet. L’ex tesoriere del FvD sostiene invece di aver preso sul serio i messaggi e di aver avvertito Baudet di non avvicinarsi troppo alla Russia. I messaggi pubblicati dalla rete mostrano anche che Baudet voleva spingere per l’uscita dell’Olanda dalla NATO anche se nel programma elettorale del suo partito si affermava in contrario e il leader si era opposto alle sanzioni alla Russia dopo l’occupazione della Crimea.