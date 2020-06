Tfr-Tfs ai dipendenti pubblici anticipato con tassi sotto il 2%

Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici (TFS) verrà anticipato dalle banche con un prestito che avrà tassi di restituzione sotto il 2%. Il Sole 24 Ore fa sapere che a più di un anno dall’inizio della procedura finalmente si completano le regole per l’«anticipo» della buonuscita ai dipendenti pubblici. Dopo la registrazione in Corte dei conti del decreto che attua la norma approvata un anno e mezzo fa, l’attesa dei tre milioni di dipendenti pubblici per capire le nuove regole sul Tfs/ Tfr si sta per concludere con la definizione della convenzione con l’Abi. L’accordo, che serve a disciplinare 11 meccanismo del prestito alla base dell’anticipo, è alla stretta finale, e il governo punta a un tasso finale ben al di sotto del 2%. Una volta chiuso anche questo passaggio, potrà partire la macchina delle domande. I dipendenti dovranno rivolgersi al proprio ente previdenziale (l’Inps nella quasi totalità dei casi) direttamente o tramite Intermediari, presentando la «proposta di contratto di anticipo».

Il quotidiano precisa che sono esclusi i lavoratori che si dimettono dalla Pa senza aver maturato i requisiti minimi per il diritto al trattamento di quiescenza: