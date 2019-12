La ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova viene attaccata dal MoVimento 5 Stelle per i fondi della Xylella. Il caso parte con Barbara Lezzi, che pubblica un post su Facebook nel quale fa sapere che dei 300 milioni stanziati per l’emergenza la renziana ha «intenzione di “distrarre” dagli agricoltori 40 milioni di euro a favore di GAL e DAJS è bene precisare che il suo segretario particolare ne è amministratore. Non va affatto bene. Per niente bene».

Teresa Bellanova, Barbara Lezzi e la rissa politica sui fondi per la Xylella

L’accusa rimbalza nell’aula di Montecitorio e scatena le proteste delle opposizioni, Lega in testa. Tutto scoppia a poche ore dagli elogi trasversali incassati dalla ministra renziana per aver fatto approvare il decreto interministeriale che stanzia 300 milioni di euro con l’obiettivo di risollevare economicamente le campagne pugliesi completamente distrutte dal batterio killer che sta facendo strage di ulivi. Fra i 300 milioni di euro a disposizione per il piano ci sono anche risorse per i Gal, Gruppi di azione locale e distretti agroalimentari. La questione irrompe in aula durante il voto sulla manovra: «Vorremmo che Bellanova venisse in aula perché il fatto è di una gravità enorme» attacca il leghista Molinari. E mentre dai banchi di Fdi si grida «onestà, onestà» il leghista Borghi rincara la dose: «La cosa meriterebbe un minimo di attenzione».

I soldi che il governo di cui faceva parte la Lega furono stanziati per l’emergenza xylella in Puglia, devono andare agli agricoltori pugliesi, che non hanno più nemmeno gli occhi per piangere, e non agli amici degli amici. Che il Ministro Bellanova smentisca la sua collega di maggioranza, o si dimetta”, dichiara il deputato pugliese della Lega Rossano Sasso. La ministra però rimane in totale e completo silenzio.

Al suo posto si muovono i renziani con Luciano Nobili, che sostiene che il piano che contesta la Lezzi è lo stesso elaborato da Gian Marco Centinaio quando era responsabile dell’agricoltura nel governo Conte Bis. La stessa cosa la ripete un altro renziano, Marco Di Maio: “Teresa Bellanova chiarisce in maniera inequivocabile il finto scandalo inventato dalla senatrice Lezzi, forse in crisi d’identità da quando non è più ministro. Il Piano oggetto dell’attacco della senatrice e di esponenti della Lega è lo stesso firmato dall’ex ministro Centinaio nel febbraio 2019. A volte sarebbe meglio tacere per evitare figure di pessimo gusto”. Mentre la ministra rimane ancora in silenzio.

