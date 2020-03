Susanna Ceccardi kamikaze del coronavirus fa arrabbiare anche i leghisti

Susanna Ceccardi, eurodeputata leghista e candidata governatrice in Toscana, insieme con l’ex ministro Centinaio ed altri del Carroccio ha noleggiato un pullman per recuperare a Barcellona alcuni italiani rimasti bloccati in Spagna. La missione è riuscita anche se al prezzo di alcune amenità, come l’autocertificazione dei passeggeri di non essere malati (che non vale niente). Il Corriere Fiorentino racconta però che il bus di Ceccardi è andato a sbattere anche contro il Carroccio al suo arrivo:

Ad attenderli un funzionario dell’Asl che li ascolta a sommarie informazioni, nessun tampone e nessun controllo se non la registrazione della provenienza e la destinazione di arrivo, starà poi ai singoli comunicare il ritorno alle Asl di competenza sparse su mezza Italia. Alcuni hanno passato il pomeriggio a Pisa per riposarsi dalle 36 ore di viaggio prima di dirigersi verso casa. Ritorno anticipato in gran segreto causa frizioni anche interne al partito: non sono pochi infatti i leghisti, anche di primo piano, che non hanno visto di buon occhio la missione di recupero imbastita dalla candidata leghista alla Regione. Il fuoco amico ha ingrandito una selva di critiche che, all’ex sindaco di Cascina, sono piovute da molte parti, prima di tutto dal Pd che ha anche depositato un’interrogazione parlamentare al riguardo: «I ministri competenti hanno autorizzato alcuni esponenti della Lega, tra cui l’eurodeputata Susanna Ceccardi, il senatore Gian Marco Centinaio, l’assessore del Comune di Pisa Gianna Gambaccini, che sabato 14 marzo hanno noleggiato un autobus per recarsi a Barcellona, con l’obiettivo di recuperare circa 50 turisti italiani bloccati alle Canarie? — si chiedono Susanna Cenni, Rosa Maria Di Giorgi, Lucia Ciampi e Stefano Ceccanti — se così non fosse, quali provvedimenti urgenti intende assumere il governo per sanzionare tale condotta ed evitare che vengano messe in campo altre imprese similari?».

La risposta di Ceccardi si riassume con «Capre, non leggono nemmeno il decreto del loro governo» scandito davanti alle telecamere. «Non ero in gita — ha spiegato l’europarlamentare e candidata governatrice — ma fa parte del mio lavoro: io sono membro della commissione affari esteri, queste persone aspettavano me per tornare a casa, i parlamentari del Pd fanno il loro lavoro stando sul divano, io sento come mio dovere andare ad aiutare gli italiani,quelli del Pd non vedevano l’ora di stare sul divano».