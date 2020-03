Susanna Ceccardi: la leghista che noleggia un pullman per “salvare” gli italiani bloccati in Spagna

L’ex ministro leghista al Turismo, il senatore Gian Marco Centinaio, e la collega di partito, l’europarlamentare Susanna Ceccardi, sono in ‘missione’ in pullman per “riportare a casa” un gruppo di italiani bloccati sulle isole Canarie. “Stiamo lavorando tutti insieme per riportare velocemente le migliaia di italiani trattenuti nei vari Paesi in giro per il mondo. Alcuni in quarantena per Coronavirus altri semplicemente perché sono italiani. E’ il caso del gruppo di nostri connazionali che per giorni sono rimasti bloccati alle Canarie senza la possibilità di poter riabbracciare le proprie famiglie”, scrive Centinaio.

Susanna Ceccardi e gli italiani alle Canarie

“Insieme all’eurodeputato Susanna Ceccardi, ideatrice dell’iniziativa, stiamo provando a riportarne a casa una parte. In pullman stiamo attraversando Italia – Francia – Spagna per recuperarli e riportarli a casa, prosegue allegando una foto che li ritrae prima di salire sul pullman. “Non sarà facile ma ci vogliamo provare. Siamo in contatto con la Farnesina perché nessuno vuole infrangere la legge – prosegue -. Vogliamo collaborare. Tutti insieme per il nostro Paese senza divisioni politiche. Vogliamo anche ringraziare i tour operator e le agenzie di viaggio con i quali siamo in stretto contatto e stanno lavorando giorno e notte per dare supporto a tutti”. L’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi è scesa in campo per un gruppo di italiani bloccato in vacanza a Fuerteventura alle Canarie. Tra questi anche la consigliera comunale della Lega a Massa, Sabrina Marchi, in vacanza alle Canarie con la famiglia dal 6 marzo ma rimasta bloccata con altri turisti italiani per via dell’emergenza Coronavirus, che ha fatto cancellare tutti i voli verso l’Italia. “Susanna Ceccardi ha pagato a sue spese un pullman per riportare in Italia non solo me e la mia famiglia ma tutti gli italiani che partirebbero con noi dalle Canarie. Ci sono tanti livornesi, qualche fiorentino, una famiglia di Fucecchio e altri di Bergamo. Il pullman dovrebbe portarci via da Barcellona, se riusciamo ad arrivarci, fino a Pisa”. Il volo dalle Canarie è previsto per domani alle 13.20 e dovrebbe arrivare alle 17.35 a Barcellona.

“In questi giorni – spiega Ceccardi in un comunicato stampa – ho ricevuto numerosi appelli di connazionali rimasti bloccati all’estero: persone che avevano organizzato una vacanza low-cost lasciate in balia degli eventi dopo che le compagnie aeree hanno cancellato i voli di rientro in Italia. Una situazione difficile, complicatissima ed incerta, che si interseca nello scenario terrificante di quella che è ormai una pandemia che sconvolgerà il nostro continente”. “Quando ho iniziato a ricevere i messaggi d’aiuto – prosegue Ceccardi – di persone lontane da casa, dalla propria città e dalle proprie famiglie, ho subito pensato: devo fare qualcosa per aiutarli. Ho contattato l’Unità di Crisi della Farnesina ed ho scritto a Di Maio e Borrelli. Ma alla fine ho ritenuto che la cosa più semplice e più umana di tutte fosse quella di noleggiare un mezzo, dopo aver messo al corrente le autorità italiane, ed andare a recuperare direttamente i nostri connazionali in difficoltà”. Sul pullman, insieme a Susanna Ceccardi, anche l’assessore al sociale di Pisa, Gianna Gambaccini, che è medico e si preoccuperà di monitorare le condizioni di salute dei turisti nel viaggio di ritorno. All’iniziativa ha aderito l’ex ministro al Turismo Gianmarco Centinaio. “Tutti dobbiamo fare la nostra parte -dichiara Centinaio – e nessuno deve essere lasciato indietro. Il messaggio di questi giorni è chiaro, dobbiamo il possibile per aiutare chi si trova in difficoltà”.

La Ceccardi? Un’irresponsabile

Ma c’è chi critica Ceccardi e Centinaio. “In piena emergenza coronavirus, Ceccardi noleggia un pullman da oltre 50 persone e parte per le Canarie con un’improbabile armata. La missione è recuperare gli italiani bloccati lì per le restrizioni conseguenti alla situazione sanitaria. Non so come commentare, perché a volte davvero la realtà supera le peggiori fantasie. Provo imbarazzo per lei, per il suo costante bisogno di attenzione”, afferma la consigliera regionale toscana Alessandra Nardini (Pd) a proposito dell’iniziativa dell’ex sindaca di Cascina (Pi) ed europarlamentare leghista Susanna Ceccardi. “Ci sono momenti in cui anche gli ego più incontenibili come il suo – prosegue Nardini – dovrebbero recuperare il senso della misura e questo, in cui l’intero nostro Paese è bloccato in casa, è uno di quei momenti. È una pagliacciata indegna, fatta solo per mettersi in mostra in modo totalmente irresponsabile e mettendo in pericolo delle vite. Perché lei può muoversi? Come pensa di garantire le distanze di sicurezza in un viaggio di andata e di ritorno in pullman che durerà giorni e attraverserà più Paesi? Perché, essendo un’Europarlamentare non lavora a una soluzione sicura e istituzionale e invece preferisce la sua faccia sui giornali? Penso che tutto il centrodestra, che la vuole candidare alla presidenza della Regione, dovrebbe dissociarsi da questo comportamento sgangherato che contraddice i sacrifici che vengono chiesti ai cittadini e insulta la responsabilità di tanti italiani che stanno cambiando le loro vite per il bene di tutti, limitando i propri movimenti”. “Se proprio si vuole rendere utile e non riesce a stare a casa dia una mano qui, porti la spesa a tanti anziani e disabili, esca per una volta dal suo grottesco personaggio”, conclude Nardini.

Le critiche arrivano anche da Irene Galletti, candidata M5S alla presidenza della Regione Toscana: “Nelle ore in cui l’Italia applaude gli operatori della sanità per il loro eroismo quotidiano contro la pandemia di Covid-19, assistiamo alla sceneggiata di Susanna Ceccardi, che annuncia di andare a recuperare 50 italiani all’estero con un bus che sarà quasi riempito, ignorando le più elementari norme di sicurezza per evitare il contagio, con un medico a bordo (un’assessore leghista di professione neurologa!) imbastendo un’iniziativa di puro avanspettacolo. Tutta questa pericolosa pagliacciata da parte di un soggetto che pretenderebbe anche di guidare le sorti di una regione come la Toscana, per strappare un pugno di voti al prezzo di mettere a rischio in primis la sicurezza anche di quelli che andrebbe a ‘soccorrere'”. “Ennesima imbarazzante figuraccia della Lega in Toscana, che farebbe bene a spendere i soldi dei suoi europarlamentari in donazioni a ospedali e Protezione Civile piuttosto che in queste sceneggiate con le quali mettono a rischio l’incolumità di tutti – scrive Galletti – Ceccardi la smetta di fare spettacolo e, se non le piacciono le procedure, cerchi di cambiarle. È nelle istituzioni per questo, mica solo per prendere lo stipendio, e comunque…lei cosa ci va a fare? Vergogna!”.