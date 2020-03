La bufala dello stipendio ridotto a 600 euro per tutte le alte cariche dello Stato

Circola da qualche ora su Whatsapp un pdf dell’edizione “straordinaria” della Gazzetta Ufficiale che annuncia urbi et orbi la riduzione a 600 euro degli stipendi delle alte cariche dello Stato e dei dirigenti pubblici a causa dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19. Il testo:

Art. 1 (Riduzione stipendi delle più alte cariche dello Stato e dei maggiori stipendi pubblici) Stante la grave crisi sociale ed economica del momento dovuta al diffondersi dell’epidemia Coronavirus Covid – 19: Si approvano le riduzioni di stipendio, da mantenersi fino alla fine dell’epidemia, del Presidente della Repubblica Italiana, del Presidente della Corte Costituzionale, del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e Sottosegretari, degli attuali eletti in carica membri del Parlamento Italiano, dei Presidenti di Regione, dei Consiglieri regionali e dei componenti delle Giunte Regionali compresi i Presidenti di Regione e Provincie, dei Consiglieri e membri delle Giunte regionali e provinciali a Statuto Speciale, nonché di tutti i dipendenti pubblici dello Stato Italiano con Stipendio annuo lordo superiore ad euro 54.000; che l’importo dello stipendio dei soggetti sopra indicati sia quantificato, fino alla fine della crisi epidemica, in euro 600 così come indicato negli articoli 27, 28, 29 3 30 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Il Presidente del Consiglio dei Ministri decreta che le somme derivanti dal risparmio che verrà a determinarsi, sarà destinato per il 15% alle spese del personale e fondi necessari al Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la restante parte, pari al 85%, al finanziamento della spesa sanitaria al fine di investire nella ricerca scientifica e tecnologica e nell’ampliamento ed incremento nazionale delle strutture sanitarie ed ospedaliere.







La cifra di 600 euro non è presa a caso: si tratta della cifra che il governo ha stanziato per partite IVA e professionisti nell’emergenza Coronavirus. Ovviamente dell’atto non c’è traccia sul sito della Gazzetta Ufficiale. E visto che secondo il Pdf è entrato in vigore da ieri (ed è pure retroattivo…) non si capisce perché Giuseppe Conte non l’abbia annunciato in conferenza stampa. A meno che non si arrivi all’unica conclusione possibile: ovvero che si tratti di una bufala creata da qualche buontempone.