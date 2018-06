Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte?

A quanto ammonta la parcella dell’avvocato del popolo Giuseppe Conte? In questo periodo il MoVimento 5 Stelle ha smesso di parlare di taglio degli stipendi dei parlamentari e ancora non si capisce quando si arriverà ad “abolire” (leggi, ricalcolare) i vitalizi. Il neoministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro aveva promesso di risolvere la questione in quindici giorni. A tre mesi dalle elezioni del 4 marzo tace anche il sito Tirendiconto?? che pubblica le rendicontazioni dei portavoce. Tutto è fermo e congelato alla scorsa legislatura, per la precisione a dicembre 2017.

A quanto ammonta lo stipendio di Giuseppe Conte?

Secondo i calcoli fatti da AdnKronos il nuovo presidente del Consiglio dovrebbe guadagnare 80.000 euro netti all’anno, per un totale mensile di circa 6.700 euro al mese In linea con quanto dichiarato da Matteo Renzi che quando era a Palazzo Chigi dichiarava un imponibile pari a poco più di 100mila euro l’anno. Arrivato a Palazzo Chigi Renzi percepiva uno stipendio lordo pari a 114mila euro l’anno, il che lascia supporre che questo sarà anche lo stipendio di Conte. Per la cronaca da premier Renzi aveva uno stipendio “più basso” che da sindaco di Firenze (circa 142mila euro l’anno). Il presidente del Consiglio del governo del cambiamento guadagnerà così meno dei deputati e dei senatori della Repubblica. Non si sa se anche a Conte (e ai suoi ministri) verrà imposta una rendicontazione mensile al centesimo o un taglio dello stipendio. Quel che è certo è che l’argomento non è nel contratto di governo quindi eventualmente la regola potrebbe essere solo applicata ai membri dell’esecutivo di provenienza pentastellata.

Lo stipendio del presidente del Consiglio è “modesto” se paragonato a quello di Angela Merkel, che percepisce un compenso pari a 315mila euro all’anno (24mila euro al mese). Giuseppe Conte guadagnerà meno del Presidente della Repubblica Italiana (239mila euro all’anno) e di molti suoi colleghi europei. Ma il suo stipendio è in linea con quello del sindaco della Capitale, Virginia Raggi, che guadagna – senza tagli – circa 117mila euro lordi all’anno. Curiosamente il MoVimento 5 Stelle non ha mai promesso di abbassare lo stipendio del Presidente del Consiglio o quello dei ministri. Rimane una curiosità: quanto costerà lo staff della comunicazione del premier, proveniente dal M5S e dalla Casaleggio Associati?

