La strana storia del falso profilo di Stefano Montanari su Facebook

Il laureato in farmacia spesso protagonista di affermazioni discutibili in campo scientifico segnala a Facebook un profilo clone che vuole rubare soldi ai malcapitati. Risultato? Il social network disabilita il suo profilo

Di Stefano Montanari, laureato in farmacia e spesso protagonista di affermazioni discutibili su questioni scientifiche che hanno portato anche il Patto per la Scienza a denunciarlo per pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico (articolo 656 del Codice Penale), abbiamo parlato spesso da queste parti. Ora però c’è un nuovo caso curioso nel quale è finito suo malgrado protagonista.

Il falso profilo di Stefano Montanari su Facebook

Da qualche tempo infatti su Facebook qualcuno ha creato un falso profilo chiamato Stefano Montanari-privato che però non sembra avere intenzioni satiriche come sembrerebbe a prima vista, visto che si definisce come “account facebook vip” e si dice seguito da 110 milioni di persone (ovviamente non è vero). Il profilo sembra invece dedicato a un tentativo di truffa visto che è collegato a un blog su Blogspot (che non linkiamo) nel quale si promette un “premio in contanti” da 30mila euro in cambio della registrazione su un portale evidentemente non sicuro.

Il 18 giugno scorso lo stesso Montanari, accortosi del suo falso profilo, ha scritto un post sulla sua pagina facebook per denunciare la vicenda:

Caro Facebook capisco che sia difficile per un social restare immune ai vizi della società che lo utilizza. Ma questa vostra predilezione per il personaggio che ha rubato La Mia identità e la utilizza per cercare di turlupinare persone innocenti, oltre che assurda è quantomeno sospetta. Capisco di non essere ospite gradito. Anche perché ho addirittura inserito i miei documenti per dimostrare che il profilo in questione sia un falso, e questa volta non mi viene lasciato portare a termine il procedimento. Mentre segnalando direttamente il furto di identità dal mio profilo mi viene risposto che il soggetto non viola alcuna delle Politiche della società. Ci stiamo rivolgendo alla polizia postale, ma la mia preoccupazione è che intanto altri vengano ingannati in mio nome. Vi ripeto di non fidarvi di chi afferma di regalare denaro o merce e chiede i vostri dati online e se potete, continuate a segnalare questo soggetto.

La denuncia del profilo falso di Montanari e Facebook

Facebook in un primo tempo ha risposto che il profilo non viola le politiche aziendali. Ma poi, evidentemente a causa delle ulteriori segnalazioni di Montanari, ha deciso di disabilitare direttamente il suo profilo e non quello fake.

Il messaggio che Montanari ha mostrato sulla sua pagina è quello classico con cui Facebook avverte della sospensione del profilo e recita “Non puoi usare Facebook perché il tuo account, o le attività al suo interno, non rispettano i nostri Standard della community. Se ritieni che abbiamo disabilitato il tuo account per errore, possiamo aiutarti a richiedere un controllo”. E gli aneddoti sul social network sono pieni di storie di questo genere che poi di solito si concludono con la restituzione del profilo con tanto di scuse. Ma è quantomeno curioso che una storia del genere finisca così. Anche perché nel frattempo chissà quanti avranno regalato i propri dati, o magari persino soldi, a chissà chi confondendo il falso con il vero.

