EasyJet e la Calabria mafiosa e a rischio terremoto

EasyJet e la Calabria mafiosa

La presentazione dell’offertissima di un biglietto da Milano Malpensa a Lamezia Terme a soli euro 16,99, ancorché scritta in un’italiano piuttosto stentato, è comunque godibilissima:

Per un assaggio autentico della vivace vita italiana, niente di meglio della Calabria. Questa regione soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti – e la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram.

Ma se cerchi un piccolo assaggio della dolce vita, senza troppi turisti, allora sei nel posto giusto. Raggiungi le città costiere della costa tirrenica per spiagge sensazionali e mai affollate. Arrampicati fino alla città di montagna di Morano Calabro per panorami mozzafiato e case bizzarre costruite su cime, che dovrai vedere per credere. Potrai essere tra i pochi turisti a conoscere e apprezzare veramente i tre spettacolari parchi nazionali di questa regione.

La compagnia low cost svizzera insomma sa come invogliare i suoi clienti a viaggiare e soprattutto i calabresi a incazzarsi con lei, un po’ come fa ogni tanto RyanAir. Movimentando così la vita al suo ufficio stampa che oggi si troverà sommerso di mail e telefonate di gente che chiede conto di questa presentazione. E che magari alla fine dirà che comunque 17 euro per un viaggio da Milano a Lamezia Terme non sono poi così male. Missione compiuta.