Stefania Pucciarelli è stata nominata sottosegretaria alla Difesa. Durante il governo Conte 1 era presidente della Commissione diritti umani. E quella scelta fu criticatissima perchè la senatrice spezzina si era resa protagonista di numerosi e discutibilissimi episodi. A partire da quel like, per cui poi si scusò, a chi su Facebook invocava i forni per gli stranieri.

Stefania Pucciarelli: la sottosegretaria alla Difesa che approvava chi voleva i forni per i migranti

Stefania Pucciarelli era diventata famosa per aver messo un “mi piace” ad un commento su Facebook di un utente che aveva scritto, in riferimento all’assegnazione delle case popolari a cittadini di origine straniera «certe persone andrebbero eliminate dalla graduatoria dal tenore di vita che hanno. E poi vogliono la casa popolare. Un forno gli darei». In seguito la Pucciarelli definì quel like “una leggerezza”:

Il commento che potete vedere qua sotto è stato rimosso. Il mio mi piace ad esso è frutto di una mia distrazione. Non ho letto interamente il contenuto del commento. E ho messo “mi piace” con leggerezza. Di questo mi scuso, e prendo doverosamente le distanze da simili affermazioni. I forni sono un triste ricordo del passato che nessuno, tantomeno io, intende restaurare.

Ma non è l’unico esempio discutibile di come la leghista usava i social.

La Pucciarelli ad esempio festeggiava lo sgombero con le ruspe del campo Rom di Via Gragnola, a Castelnuovo Magra, dicendo che era da sempre una battaglia della Lega. In passato.

Ma sono molti i post su Facebook dove la leghista ligure se la prendeva con “gli zingari” (termine considerato discriminatorio). A proposito della legittima difesa – sempre dagli zingari ovviamente – Stefania Pucciarelli intervenne dicendo che «se uno deve pagare per essersi difeso, è meglio che la mira la prenda per bene». Il riferimento è al caso di Ermes Mattielli, che sparò e ferì due ladri in fuga e venne condannato al risarcimento danni per eccesso di legittima difesa.

Alla neo sottosegretaria non piaceva l’idea del “mental coach” del Comune di Roma per i Rom. Criticando il “buon governo dei 5 Stelle” (gli stessi che l’hanno votata oggi) la Pucciarelli ironizzava sui corsi dedicati ai residenti dei campi Rom della Capitale parlando di «una specie di evoluzione bocconiana dei Rom».

Tra le altre uscite infelici della Pucciarelli ricordiamo anche quando si disse sconvolta perché era l’unica italiana nel vagone di un treno:«stamattina sono diretta a Torino e volevo raccontarvi quanto mi è successo. Mi sono ritrovata all’altezza di Novi Ligure ad essere l’unica italiana nel vagone, in un vagone pieno di stranieri tutti di colore tutti sprovvisti di biglietto». E una volta si presentò in burqa al consiglio regionale della Liguria: