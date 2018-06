Stadio della Roma, la trattativa con DeA Capital

Il Sole 24 Ore oggi torna sull’inchiesta sullo Stadio della Roma a Tor di Valle, raccontando quali saranno le prossime mosse del Comune e della società giallorossa dopo il colpo a Luca Parnasi e a Parsitalia arrivato dalla magistratura. Il giornale ipotizza il subentro di DeA Capital, sul quale lo stesso Parnasi stava lavorando (e veniva intercettato mentre faceva sapere di essere a un passo dall’accordo):

«Se questa verifica darà esito positivo si potrà continuare», ha detto al termine dell’incontro. I paletti sono diversi. A partire dal ruolo di Parnasi, che ormai rappresenta un macigno per tutta la vicenda. Stando ai rumors presto potrebbe essere sostituto nella gestione di Eurnova. Sarebbero state individuate un paio di posizioni di alto profilo professionale che potrebbero subentrare. Ma si tratta di ipotesi che allo stato non trovano conferma.

Il Sole 24 Ore fa anche sapere che Lanzalone nell’interrogatorio ha smentito Virginia Raggi sulla questione di Fraccaro e Bonafede:

Intanto procede l’inchiesta che ha già portato in manette nove persone accusate di associazione per delinquere, corruzione, finanziamento illecito ai partiti e traffico di influenze. Secondo gli inquirenti c’è un contrasto tra le dichiarazioni della sindaca Raggi e quelle del suo ex stretto collaboratore nel progetto del

Nuovo Stadio della Roma, Luca Lanzalone, arrestato per corruzione.

«Mi è stato suggerito dagli attuali ministri Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro», ha detto ieri nella sua audizione con i pm la prima cittadina. Un particolare smentito da Lanzalone, che nell’interrogatorio di garanzia ha detto: «Sono stato chiamato direttamente dalla Raggi».