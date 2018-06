C’è anche il nome del presidente di ACEA Luca Lanzalone tra quelli degli arrestati nell’ambito dell’indagine per corruzione in relazione al nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. Lanzalone, legale del soccorso grillino, era approdato ad ACEA dopo aver sbrogliato per conto del MoVimento 5 Stelle la matassa dello stadio della Roma a Tor di Valle. Gli indagati avrebbero ricevuto, in cambio dei favori agli imprenditori, una serie di utilità, tra le quali anche l’assunzione di amici e parenti. Arrestato anche il consigliere regionale del Lazio del PD ed ex assessore all’Urbanistica, Michele Civita. “Sono vittima di questa vicenda”, ha detto invece al telefono all’ANSA l’imprenditore reatino Gaetano Papalia in merito all’inchiesta sullo stadio della Roma. Papalia, insieme al fratello Umberto, era il proprietario dei terreni di Tor di Valle dove, secondo i progetto, dovrebbe sorgere lo stadio della Roma.

Stadio della Roma, arrestati Lanzalone, Palozzi e Parnasi

Lanzalone, 48enne con studio professionale nel centro di Genova, non è un esordiente. Genova e Crema, entrambe a guida pd, lo hanno cercato per gestire fusioni e razionalizzazioni delle proprie partecipate. A Livorno, con il primo cittadino grillino Filippo Nogarin, si è occupato del la municipalizzata dei rifiuti Aamps. All’epoca della trattativa per lo Stadio rispose così: «Eminenza grigia? Io? Non conosco Grillo, nemmeno Casaleggio, sono un tecnico e ho lavorato con amministrazioni di tutti i colori. Ai consiglieri del Pd sarebbe bastato chiamare Genova».

Affidare al legale il dossier stadio, invece, è stata un’idea della sindaca Raggi. Galeotto fu un vertice romano dell’Anci e la presenza del collega pentastellato Filippo Nogarin: «Prova con l’avvocato Luca Lanzalone». Forza del passaparola: consiglio accolto. Ecco, allora, una consulenza a 360 gradi, anche su atti che non riguardano Tor di Valle. Ma senza contratto. «Siamo vicini a definire i confini del lavoro richiesto dal Campidoglio — spiega il legale — e presto il mio studio scriverà una mail ribadendo la nostra disponibilità e con un preventivo. A Roma non avevo mai lavorato prima». A quel punto, palla al Comune: «Se non si dovesse formalizzare la consulenza? La mia resterà un’attività gratuita. Se si troverà un accordo, lo troverete nella sezione trasparenza del sito di Roma Capitale».

Lanzalone va ai domiciliari.

Gli arresti di Parnasi e Palozzi

Luca Parnasi è invece il proprietario della società Eurnova che affianca la As Roma nel progetto di realizzazione del nuovo stadio. Il taglio finale alle cubature private del 50% rispetto al progetto originario (del 60% per il business park), dopo una trattativa che era partita da una proposta della Roma e dello stesso costruttore e che prevedeva una riduzione delle volumetrie intorno al 35%, che riguardava e riguarda suoi terreni e sue proprietà, non lo metteva tra i più entusiasti per la fine che aveva fatto il progetto originario.

Adriano Palozzi in consiglio regionale si è molto battuto per la vicenda dello stadio della Roma: il dossier era stato oggetto anche dei suoi video di sfottò nei confronti della sindaca Raggi. Nel maggio 2017 l’allora vicepresidente della Commissione Urbanistica della Regione Lazio si era schierato con Pallotta contro la Raggi per i ritardi nella realizzazione del progetto: “Dopo mesi e mesi di tira e molla tra Regione Lazio e Comune di Roma, è necessario che la sindaca Raggi lasci alle spalle i facili trionfalismi, ascolti seriamente il monito del presidente americano e comprenda che – dopo il ‘no’ grillino al primo progetto di stadio – adesso non si può perdere ulteriore tempo, procedendo spediti verso la costruzione dell’impianto”. L’Acea non commenta la notizia dell’arresto del presidente, l’avvocato Luca Alfredo Lanzalone avvenuta stamani nell’ambito dell’inchiesta sullo stadio della Roma per corruzione e reati contro la pubblica amministrazione. La conferenza stampa di Acea Camp, prevista per oggi al Foro Italico di Roma, alla quale avrebbe dovuto partecipare il presidente dell’azienda oltre al presidente del Coni, Giovanni Malago’, e’ stata annullata.