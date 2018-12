Di Maio è il ministro più spendaccione del governo Conte

Alla faccia dei risparmi promessi e dimenticati e delle balle sulle coperture per i 17 miliardi per il reddito di cittadinanza da trovare tagliando spese inutili, i ministri grillini spendono e spandono le risorse dei ministeri e il più spendaccione in questa speciale classifica è proprio Luigi Di Maio. Le spese dei ministeri le racconta oggi Giovanna Vitale su Repubblica:

Un fiume di milioni necessario a pagare le retribuzioni di ministri e sottosegretari, Gabinetti e uffici di diretta collaborazione (staff), previdenza, viaggi in Italia e missioni all’estero, noleggio di mezzi di trasporto, eventi di rappresentanza tipo convegni, seminari e ogni altra attività connessa all’incarico. Come da tabelle allegate alla Finanziaria, capitolo 32.2, il podio dei ministri più spendaccioni è un monocolore grillino: piazzandosi, il primo leghista in classifica, soltanto al quarto posto. La medaglia d’oro va di diritto al vicepremier Luigi Di Maio: con i suoi 76,5 milioni messi a budget nel 2019 per “l’indirizzo politico” dello Sviluppo Economico, nel governo il capo dei Cinquestelle non conosce rivali. Cifra che schizza a 86,5 milioni se si sommano anche i costi di funzionamento amministrativo del secondo ministero ricevuto in sorte: Lavoro e Politiche sociali. A conquistare l’argento è invece la tecnica di area Elisabetta Trenta: la titolare della Difesa ha chiesto per l’anno prossimo 62,2 milioni. Circa 10 in più del Guardasigilli Alfonso Bonafede, che con i 52 milioni della Giustizia guadagna in surplace il bronzo.