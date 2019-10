Le spese in detrazione dei redditi riconosciute solo se pagate con bancomat

La Nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanza arriverà in Senato mercoledì prossimo. Dopo una vigilia di tensioni, l’esecutivo ha dato il via libera a un testo che indica un obiettivo programmatico di deficit/Pil al 2,2% e promette novità sulle detrazioni che si presentano nella dichiarazione dei redditi. Racconta oggi il Corriere della Sera:

Le quote delle spese per sanità, istruzione dei figli, mutuo prima casa, ristrutturazioni edilizie che si possono portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi comincerebbe a scendere per chi ha almeno 100mila euro di reddito lordo annuo, e scomparirebbero per i super ricchi (oltre 300 mila euro l’anno). Il principio degli sgravi correlati al reddito, oltre che sulle detrazioni, sarà applicato anche sui ticket sanitari per i farmaci e le prestazioni specialistiche, che il governo vuole cancellare per i redditi più bassi.