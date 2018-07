Il “sondaggio” di Casapound Memes sul Mondiale vede la vittoria delle risorse!

Dopo i grillini tocca a Casapound verificare l’importanza dell’ascolto dell’opinione pubblica attraverso un sondaggio sulla pagina satirica Casapound Memes sulla finale del Mondiale 2018 che ha visto la Francia battere la Croazia per 4 a 2. La domanda è semplice, diretta e accattivante: “Ragazzi, voi preferireste arrivare” e le possibili risposte sono due: “Primi grazie alle risorse” oppure “non arrivare” e si riferisce al significato politico che in molti, tra cui il ministro dell’Interno Matteo Salvini, hanno voluto vedere la partita tra le due finaliste, con i francesi rappresentanti della società multirazziale e i croati invece simbolo della Vecchia Europa al netto delle foibe che non dovrebbe far vedere con grande simpatia agli italiani la squadra di Modric, autrice in ogni caso di un Mondiale fantastico.

Il problema è che anche il sondaggio di Casapound Memes non è finito come desideravano gli autori della “rilevazione”: il 68% dei votanti ha scelto di arrivare primo grazie alle risorse piuttosto che non arrivare, e probabilmente non è estraneo al risultato lo stesso fenomeno di trolling già sperimentato in occasione dei sondaggi dei 5 Stelle. E gli utenti abituali se ne sono accorti: “Cazzo addirittura in 7mila per invadere la pagina shitstormando e portare il sondaggio al (solo) 65%? Che impegno ragazzi!”; “Ma andate a festeggiare la vittoria della Francia e a drogarvi come al solito invece di venirci a fare vomitare !”; e così via:

