In questo lungo venerdì d’estate il MoVimento 5 Stelle ha deciso di ammazzare il tempo creando un sondaggio sulla sua pagina Facebook in cui chiede agli utenti se sono d’accordo con Roberto Fico che vuole eliminare i vitalizi o con “la casta” (rappresentata da Bertinotti, D’Alema, Cirino Pomicino e De Mita) che vuole mantenerli. Ovviamente la domanda è furba e strumentale visto che sulla questione il punto è che ci sono perplessità giuridiche intorno alla correttezza delle decisioni (tanto che c’è chi ha chiesto un parere all’ufficio legale della Camera prima del voto) e gli ex parlamentari hanno annunciato ricorsi.

Il sondaggio del M5S sulla casta e i vitalizi

Il problema è che mentre fino a qualche tempo fa vinceva tranquillamente Roberto Fico, nelle ultime ore è in poderosa rimonta la casta. Con uno scatto imperioso circa un’ora fa la Casta ha sorpassato il povero Roberto Fico e ha assunto il comando del sondaggio.

Non solo: poco fa la situazione si è ulteriormente aggravata, visto che la casta ha sfondato la soglia del 60% e sta crescendo nettamente nei confronti del povero Roberto Fico, che mangia la polvere: nel momento in cui scriviamo la situazione è 62% a 38%.

Il tutto, dicono i maligni, è dovuto all’attivismo di molti troll che stanno facendo girare il link e invitando a votare per la casta al puro e precipuo scopo di diffondere il caos, come insegnava il Maestro dei Maestri il quale probabilmente si starà facendo un sacco di risate nel Paradiso dell’Internet. O tempora! O mores!

EDIT: Il sondaggio è stato tolto! L’ultimo risultato prima della cancellazione dava la casta in grande vantaggio al 63%. Forza Letizia!

