La foto di Salvini a Mosca è il ritratto dell’infelicità

Ieri Matteo Salvini è volato a Mosca per impegni istituzionali da svolgere (un incontro con il pari grado russo Vladimir Kolokoltsev) e per andare allo stadio a vedere la finale dei Mondiali per tifare Croazia contro la Francia che gli sta antipatica per motivi politici. E sui social network circola questo scatto pubblicato da Le Parisien in cui si vede il ministro dell’Interno italiano sugli spalti in compagnia di quattro grandi giocatori che hanno fatto parte dell’équipe che ha vinto il Mondiale del 1998: Trezeguet, Karembeu, Blanc e Desailly.

Il m'avait échappé, mais j'étais encore très jeune, que Matteo Salvini, actuel ministre italien de l'intérieur faisait partie de l'@equipedefrance de 1998.

Il est à gauche là, à côté de Trezeguet, Karembeu, Blanc et Desailly

Nello scatto Salvini non sembra il ritratto della felicità, anzi: guarda in basso mentre gli altri fanno gesti di compiacimento e approvazione verso il campo, dove la Francia ha battuto la Croazia per 4 a 2 dando una delusione al Capitano.

Il quale fino a qualche tempo fa criticava Matteo Renzi che era partito per andare a vedere la finale femminile di Flushing Meadows a New York in programma tra due italiane nel 2015. Ma questa è un’altra storia, no?