M5S, i sondaggi in Sardegna sono un flop

Dopo la tremenda scoppola arrivata alle elezioni suppletive di Cagliari, anche in Sardegna si allontana la possibilità che il M5S conquisti il primo ente regionale. Libero oggi racconta i risultati di un sondaggio che, incredibilmente, danno il M5S non solo sotto il centrodestra ma anche sotto il centrosinistra:

Con una crescita complessiva di oltre 7 punti e un evidente travaso di consensi dagli azzurri al partito di Salvini. Non a caso giusto ieri il vicepresidente del Consiglio, e segretario leghista, Matteo Salvini, ha già messo il cappello se non proprio sulla vittoria su un aumento evidente dei consensi.

Se si votasse oggi, e se le intenzioni di voto raccolte dall’ultimo il sondaggio (quello realizzato da Swg per La Nuova Sardegna), si trasformassero in consensi allora lo schieramento grillino nell’isola crollerebbe dal 42,5% dei voti delle politiche 2018 (primo partito assoluto) al 23,5%. Una bella botta, non c’è che dire. A primeggiare nell’isola, con un teorico 38,8% dei voti, sarebbe lo schieramento di centrodestra (Lega, Forza Italia, Riformatori Sardi, Udc, Partito sardo d’azione, Fratelli d’Italia e altri di centrodestra).

Se è vero che i sondaggisti a volte prendono cantonate epiche, in questo caso però la forchetta delle intenzioni di voto è notevole. Stando a Swg è una corsa a due tra il candidato del centrodestra, Christian Solinas, e quello del centrosinistra, Massimo Zedda. In base alle interviste,il segretario del Psd’Az (sostenuto anche dalla Lega), è in testa nelle intenzioni di voto, in una forbice che va dal 33 al 37%, seguito dal sindaco di Cagliari, Zedda (29-33%). Sul gradino più basso il candidato del M5S, Francesco Desogus, tra il 22 e il 26%.