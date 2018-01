Sondaggi Regione Lombardia, Fontana vince anche da sconosciuto

GPF research ha condotto una rilevazione tesa a sondare l’umore degli elettori lombardi, intervistando un campione di 500 cittadini maggiorenni, cui sono state poste domande di orientamento al voto, opinione e posizionamento valoriale. La rilevazione è stata condotta tra lunedì 8 e mercoledì 10 gennaio, ovvero il giorno prima dell’ufficializzazione della candidatura di Attilio Fontana nel centrodestra (che non era comunque un segreto visto che il suo nome “ballava” già all’epoca dell’annuncio di Maroni) ed i risultati sono stati pubblicati oggi dal Fatto Quotidiano con un commento di Carlo Berruti, direttore dell’istituto. Tra i nomi è sondato anche Stefano Parisi che ha già garantito il suo appoggio a Fontana. Ebbene, nonostante la situazione, Fontana batte Giorgio Gori e Dario Violi del MoVimento 5 Stelle, che raccoglie un numero di consensi molto inferiore rispetto a quelli pronosticati al M5S su base nazionale.

La parte più curiosa del sondaggio è che al campione è stato chiesto anche chi conosceva dei candidati e Fontana ha ottenuto un grado di conoscenza di appena il 20,7%, inferiore a quella di Gori ma superiore a quella di Violi. Eppure ha vinto la corsa alle preferenze per il governatore della Lombardia: è altamente probabile quindi che con la campagna elettorale la percentuale di voti per Fontana aumenti e non diminuisca (anche considerando la mancata candidatura di Parisi). Questi numeri spiegano perfettamente perché Liberi e Uguali ritenga più conveniente allearsi con il PD per sostenere Nicola Zingaretti nel Lazio e abbia invece abbandonato Gori al suo destino: al candidato democratico servirà una super-campagna elettorale per vincere.

EDIT: Nel frattempo Fontana è improvvisamente diventato conosciuto al grande pubblico grazie a queste incredibili dichiarazioni a Radio Padania Libera su etnìa, razza bianca e società da cancellare:

“Rispetto a quella frase, ascoltando il mio discorso per intero si capiva cosa intendevo dire”, dice intanto il candidato del centrodestra alla Regione Lombardia è tornato sulla frase relativa alla “razza bianca” pronunciata a Radio Padania. Rispetto alla gestione dell’accoglienza dei migranti, Fontana ha spiegato che “da sempre dico che andrebbe presentato un progetto, cosa si vuole fare, quanti immigrati vogliamo accogliere”. “L’assistenza di oggi non è di quelle di cui ci si può vantare – ha aggiunto -, nella mia città c’erano immigrati che dormivano nelle fabbriche abbandonate, non credo sia questo il tipo di accoglienza che vogliamo dare”. Ci vogliono quindi “numeri, modo di integrazione, poi la gente può decidere ma un’immigrazione incontrollata non può che creare dei disastri”, ha concluso.