Sondaggi Tg La7, crollano PD e Fratelli d’Italia

I sondaggi di SWG per il Tg di La7 illustrati ieri da Enrico Mentana dicono che la Lega torna a crescere mentre crollano il Partito Democratico che perde lo 0,7%, Fratelli d’Italia che perde lo 0,6% e Forza Italia che perde lo 0,3%. Il MoVimento 5 Stelle invece cresce (+0,3%) così come Sinistra Italiana.

Anche Italia Viva è in crescita e arriva al 3% così come +Europa, mentre sono in calo i partiti di Calenda e Toti.

I sondaggi di Tecné per Quarta Repubblica invece vedono la Lega in crescita più marcata (+0,2%) e il PD in calo così come il M5S; anche Fratelli d’Italia e Forza Italia sono in crescita mentre Italia Viva perde qualcosa (-0,2%).

Nella tabella dell’istituto in attivo ci sono Azione e +Europa mentre cadono La Sinistra e i Verdi.

