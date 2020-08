Sondaggi Tg La7: crescono il M5S e Fratelli d’Italia

I sondaggi di SWG illustrati ieri da Enrico Mentana durante il Tg di La7 dicono che la Lega è in ripresa e guadagna lo 0,2% arrivando al 26,5% mentre il Partito Democratico, in chiara difficoltà, vede più lontana la soglia del 20% perdendo lo 0,2% e arrivando al 19,6%. A crescere di più sono però il MoVimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia: i grillini guadagnano lo 0,4% e arrivano al 16,4%, allargando la forbice con il partito di Giorgia Meloni che comunque è al 14,2%. Forza Italia continua a perdere voti ed è al 6% così come Sinistra Italiana / MDP Articolo 1 che è al 3,6%.

Per quanto riguarda i “piccoli”, Azione di Carlo Calenda è al 3,3% mentre Italia Viva è al 3,1%. Ancora sotto il 2% i Verdi e +Europa mentre Cambiamo di Giovanni Toti chiude la classifica in vista delle elezioni in Liguria.