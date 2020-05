Sondaggi Piazzapulita, il consenso del governo in calo

I sondaggi di Index Research illustrati ieri da Corrado Formigli durante Piazzapulita mostrano la Lega ancora in calo (-0,1) così come il Partito Democratico (-0,3%) mentre il MoVimento 5 Stelle cresce (+0,1%) così come Fratelli d’Italia (+0,3%).

Anche Forza Italia guadagna qualcosa mentre Azione nelle rilevazioni sorpassa Italia Viva in una lotta tra piccoli (2,9% contro 2,5%) anche perché il partito di Renzi perde mezzo punto percentuale.

Per quanto riguarda la fiducia nel governo, il campione di Index Reserch boccia l’esecutivo Conte al 55% mentre i voti positivi sono il 36,2%.

Infine i leader. Giuseppe Conte scende al 40% di gradimento perdendo un punto percentuale e Giorgia Meloni si avvicina arrivando al 35%, mentre Matteo Salvini è stabile al 29% e Nicola Zingaretti in calo. Cresce Carlo Calenda e perde Matteo Renzi.