Sondaggi Cartabianca, la ripresa della Lega

I sondaggi di Ixé illustrati ieri da Bianca Berlinguer a Cartabianca vedono una ripresa della Lega, che guadagna lo 0,7% e torna sopra il 25% mentre il Partito Democratico cala della stessa percentuale. Il MoVimento 5 Stelle porta a casa una piccola crescita mentre anche Fratelli d’Italia è in calo. Cresce Forza Italia e cala La Sinistra mentre Italia Viva perde lo 0,6% ed è all’1,5%. In calo anche Azione di Carlo Calenda.

Per quanto riguarda la fiducia nei leader politici, quella in Giuseppe Conte è stabile mentre al secondo posto c’è sempre il governatore del Veneto Luca Zaia che è ben sopra Matteo Salvini, il quale però riprende a guadagnare punti mentre Giorgia Meloni è in calo così come Zingaretti.