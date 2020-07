Sondaggi SWG Tg La7: la Lega torna a calare, crescono M5S e PD

Il sondaggio di SWG illustrato ieri da Enrico Mentana per il Tg di La7 dice che la Lega si rimangia la crescita della scorsa settimana e torna al 26,3% mentre anche Fratelli d’Italia è in calo e in compenso crescono il MoVimento 5 Stelle e il Partito Democratico (quest’ultimo addirittura di mezzo punto percentuale, i grillini dello 0,4%), così come Forza Italia (+0,2): non a caso quello di Berlusconi è l’unico partito di centrodestra che ha accolto con favore l’accordo al Consiglio Europeo sul Recovery Fund. Anche Sinistra Italiana/MDP porta a casa un +0,2% anche se la soglia del 5% è ancora molto lontana.

Per quanto riguarda i “piccoli”, Azione di Carlo Calenda è attualmente il leader della “parte destra” del tabellone anche se perde lo 0,2% mentre Italia Viva è al 3% e +Europa è al 2,1% e perde lo 0,3%. I Verdi sono all’1,8% e calano mentre Cambiamo! di Giovanni Toti chiude la classifica.

Leggi anche: Attilio Fontana sostiene che i soldi in Svizzera non sono frutto di evasione fiscale