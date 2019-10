I sondaggi di La7 e Rete4: Lega in calo

I sondaggi di Quarta Repubblica e del Tg di La7 danno entrambi la Lega in calo. Quello di Tecné dà il Carroccio al 30,8% rispetto al 31,4% del 30 settembre mentre MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico tornano in crescita o sono stabili, così come Fratelli d’Italia (+0,3%) e Forza Italia. Anche Italia Viva è data in calo di uno 0,4% nella rilevazione del programma delle reti Mediaset.

Diversi i risultati di SWG per il telegiornale di Enrico Mentana ma con una costante: il Carroccio perde punti; mezzo punto percentuale per SWG con Fratelli d’Italia che, al contrario delle altre rilevazioni di questi mesi, qui è data in lieve calo mentre cresce di un +0,6% il PD e cala, più di tutti, il MoVimento 5 Stelle che perde un 1,1%.

Cresce invece, e di tanto, Italia Viva di Matteo Renzi che prende un +0,7% e la crescita contemporanea del PD fa pensare che il partito della Leopolda rubi voti ai grillini. Sempre stabile Forza Italia in quello che somiglia sempre più a un rigor mortis.

Per quanto riguarda gli altri partiti, in crescita Verdi e + Europa ma all’interno di un range ancora troppo basso per contare davvero qualcosa, mentre scendono la Sinistra, MdP e Cambiamo di Toti, praticamente all’esordio nei sondaggi.

