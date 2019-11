I sondaggi sull’Emilia Romagna di Piazzapulita

Ieri a Piazzapulita Corrado Formigli ha presentato una serie di sondaggi di EMG ACQUA sull’Emilia Romagna e sulla sfida tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni. Il risultato dà in vantaggio di mezzo punto percentuale l’attuale governatore, presente in studio, ed è quindi, come si dice, too close to call, nel senso che attualmente è impossibile dare per certa la vittoria di uno dei due contendenti. È importante notare che l’eventuale candidato grillino, mentre il MoVimento 5 Stelle sta pensando se presentarsi o meno alle elezioni, è dato al 7% e sarebbe decisivo nella sfida, così come nel sondaggio di Tecné per Quarta Repubblica.

Formigli ha presentato anche altre due slide, che invece hanno risultati sorprendenti: nella percezione dell’elettorato Bonaccini supera Borgonzoni di gran lunga per preparazione e competenza e per serietà e onestà, cioè è considerato dall’intero elettorato (quindi anche da coloro che votano per la Borgonzoni) più serio e più competente della candidata leghista.

E allora, ci si chiede, perché la sfida è in bilico? Perché il voto in Emilia Romagna, così come quello in Umbria, è stato percepito con valenza nazionale, ovvero come un referendum sul Conte BIS e sulle elezioni anticipate. In questa ottica la polarizzazione non può che aiutare Borgonzoni a tenere in piedi la sfida.

Leggi anche: Le sardine contro Salvini non hanno bisogno di chiamare i lombardi per riempire il Crescentone