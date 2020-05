Sondaggi Cartabianca, cala il Partito Democratico e la Lega è stabile

I sondaggi Ixé illustrati ieri da Bianca Berlinguer durante Cartabianca dicono che la Lega ha interrotto la sua emorragia di voti ed è stabile, anche se la percentuale è molto diversa rispetto a quella delle elezioni europee (e di altre rilevazioni). Il Partito Democratico perde invece quasi mezzo punto percentuale e il suo crollo è superato solo da quello di La Sinistra, Italia Viva e +Europa. Il MoVimento 5 Stelle guadagna uno 0,3% mentre Fratelli d’Italia porta a casa mezzo punto percentuale in più e si avvicina ai grillini. Forza Italia è in calo mentre crescono i Verdi.

Per quanto riguarda la fiducia nei personaggi politici, Giuseppe Conte svetta con il 59% e rimane stabile mentre Luca Zaia supera Meloni e Salvini ed è in crescita. In calo Zingaretti, Berlusconi e Renzi.