Sondaggi Tg La7: calano Lega e Fratelli d’Italia

Mentre indicono manifestazioni per il 2 giugno, la Lega e Fratelli d’Italia affrontano insieme per la prima volta una caduta nei sondaggi. In quello di SWG presentato ieri da Enrico Mentana sul Tg di La7 la Lega perde lo 0,8% e Fdi lo 0,6, mentre cala anche Forza Italia ma meno degli altri due partiti (-0,3%). Il risultato è interessante perché finora a una discesa del partito di Salvini corrispondeva quasi sempre nei sondaggi una crescita di quello della Meloni; adesso invece perdono entrambi e cade anche il MoVimento 5 Stelle mentre a crescere sono il Partito Democratico (+1,1%) e Sinistra Italiana/MDP che arriva allo 0,6%.

Per quanto riguarda gli altri partiti, guadagnano sia Italia Viva che Azione e +Europa mentre calano i verdi e rimane invariato il risultato di Cambiamo! di Giovanni Toti. Nel complesso l’intero centrodestra perde quasi due punti percentuali in una sola settimana, quella caratterizzata dall’annuncio della manifestazione del 2 giugno. Il governo invece non si rafforza ma il partito di Zingaretti guadagna e torna sopra il 20%.