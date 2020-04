Sondaggi Agorà, la Lega crolla

Nei sondaggi illustrati da Fabrizio Masia di EMG ACQUA ad Agorà la Lega perde in una sola settimana l’1,2% e scende al 29,1% rispetto al 30,3% che totalizzava il 2 aprile scorso. Sotto il Carroccio il Partito Democratico cresce e arriva al 21,4% così come il MoVimento 5 Stelle che arriva al 15% dopo i crolli dei mesi scorsi. Ancora in crescita Fratelli d’Italia con un +0,7% mentre Italia Viva è accreditata del 5%.

Intanto è è Giuseppe Conte il leader che riscuote maggiore fiducia tra gli intervistati con il 45% (+2% rispetto alla settimana scorsa), seguito da Giorgia Meloni al 36% e Matteo Salvini al 35%, Nicola Zingaretti al 24%, Luigi Di Maio al 21%, Mattia Santori al 19%, Silvio Berlusconi al 18%. Poi Giovanni Toti e Carlo Calenda al 16%, Matteo Renzi al 14%, Vito Crimi al 12%. Rispetto agli altri paesi del mondo il Governo Italiano ha affrontato la pandemia in modo migliore (55%) durante l’emergenza coronavirus. Per il 26% lo ha affrontato allo stesso modo, per l’11% in modo peggiore. L’ 8% preferisce non rispondere. Tuttavia, il 43% degli intervistati ha ”poca” o ”per nulla” fiducia nel Governo. Il 37% invece ne ha ”molta” o ”abbastanza”. Il 24% preferisce non rispondere. Inoltre, da quando è esplosa l’emergenza coronavirus l’82% degli intervistati ha meno fiducia nell’Europa, mentre per il 6% la fiducia è aumentata. Il 12% preferisce non rispondere. Alla domanda: ”Secondo lei il Governo Italiano si sta facendo valere in Europa?” il 47% ha risposto ”NO”. il 38% ha risposto ”Sì”, Il 15% preferisce non rispondere.