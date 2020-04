Roberto Fiore e Bill Gates, l’anticristo che vuole sospendergli le messe

Avevamo lasciato Forza Nuova ad annunciare la violazione della quarantena per il Coronavirus con una processione per Pasqua che forse alla fine si rimangeranno, come era successo qualche tempo fa. Oggi ritroviamo Roberto Fiore che, da baluardo della cristianità, gliele canta forti e chiare a Bill Gates che secondo lui ha detto che “le messe potrebbero essere sospese per 18 mesi o per sempre”: “Questo anticristo da Manhattan è il vero guru dei signori della dittatura sanitaria che impongono alle regioni di vietare le Messe. Gli italiani si ribellino. A Pasqua tutti a Messa”.

Ora, a parte che Fiore da tempo incita alla ribellione gli italiani ma poi il suo partito quando riesce a presentarsi alle elezioni prende lo zero virgola niente, il leader di Forza Nuova linka a supporto delle sue affermazioni questa intervista rilasciata da Gates alla CBS:

L’intervista è stata ripresa da tutti un po’ ovunque e ognuno riporta che a proposito dei 18 mesi il fondatore di Microsoft dice che sono gli assembramenti a dover essere vietati finché non viene fuori un vaccino per il Coronavirus (a cui sta contribuendo anche lui, tra l’altro). Dove avrebbe parlato di messe – che tra l’altro potrebbero essere tranquillamente permesse con il distanziamento sociale quando le restrizioni saranno allentate – il fondatore di Microsoft?

Mistero. O meglio: c’è chi ipotizza che Fiore possa essere stato tratto in inganno dalla traduzione, visto che la parola Mass in inglese può significare sia massa che messa. Ma è strano che proprio Fiore incappi in questo errore, visto che ha vissuto per anni da latitante in Inghilterra per sfuggire a un ordine di cattura emesso dalla Procura di Bologna in merito alle indagini sulla strage alla stazione di cui comunque fu dichiarato estraneo. Proprio lì, insieme a Massimiliano Morsello, ha fondato la Easy London, una società leader dei viaggi studio nella capitale inglese, prima di essere condannato per banda armata e associazione sovversiva come capo di Terza posizione. Ma allora il mistero rimane: dov’è che Bill Gates ha detto che le messe vanno sospese per sempre?