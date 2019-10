Sondaggi Agorà, la Lega primo partito al 32%

Secondo i sondaggi diffusi oggi da EMG Acqua e letti da Fabrizio Masia ad Agorà su Raitre la Lega è saldamente il primo partito con un trend in crescita anche se appena dello 0,1%. Il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle arretrano perdendo rispettivamente lo 0,5% e lo 0,3%. Prosegue la corsa di Fratelli D’Italia che arriva al 7,8%, seguita da Forza Italia con il 7,0%. Italia Viva è al 4,5%, Più Europa al 2,0%, La Sinistra 1,7%.

Inoltre, il 51% degli intervistati ha ‘poca’ fiducia nel governo o ‘per nulla’. Per il 26% degli intervistati la fiducia è ‘molta’ o ‘abbastanza’. Secondo lo stesso sondaggio, è Matteo Salvini il leader che riscuote maggiore fiducia in Italia, stabile con il 40%. Segue Giuseppe Conte al 36%, Giorgia Meloni al 29% e Luigi Di Maio al 25%. Nicola Zingaretti al quinto posto, 23%. Berlusconi al 17%. Matteo Renzi col 15%, come Calenda, infine Toti al 12%.

Poi ci sono le questioni più importanti che il governo dovrebbe affrontare. Secondo il sondaggio sono la disoccupazione, la bassa crescita e l’evasione fiscale.

Infine gli italiani considerano la lotta all’evasione fiscale e la pace fiscale come i due strumenti più idonei a recuperare risorse da destinare alla Legge di Bilancio 2020.

