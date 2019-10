Umbria, il sondaggio SWG: Tesei in vantaggio

Secondo un sondaggio di SWG pubblicato oggi dal Messaggero in Umbria Donatella Tesei è in vantaggio su Vincenzo Bianconi nel voto per la presidenza della Regione che vede il centrodestra unito contro Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle. La leghista dispone di un livello di consenso oscillante fra il 48 e il 52 per cento degli elettori. Il candidato civico di Pd e 5Stelle, Vincenzo Bianconi, viene dato staccato di sette punti poiché gli elettori che ad oggi sarebbero disposti a votarlo sono compresi in una forchetta fra il 41 e il 45%. La stessa SWG colloca gli indecisi alla rispettabile quota del 30%.

Il centro-destra nel suo complesso viaggia fra il 48,5 e il 54,5%, sostanzialmente in linea con il consenso accumulato dal candidato. Le liste del centro-sinistra e dei 5 Stelle sono invece in lieve affanno rispetto al candidato poiché la loro forbice di consenso parte da un minimo del 39% (contro il 41% di Bianconi) per arrivare ad un massimo del 45%. La Lega in particolare non sembra patire l’uscita dall’area governativa e viene data fra il 36,5 e il 40,5%, dunque sostanzialmente in linea con il notevole 38,2% registrato dalle liste di Matteo Salvini alle europee dello scorso giugno. Però fra le liste umbre del centro-destra c’è anche quella della candidata, che è della Lega. Questa lista,secondo il sondaggio, oscilla fra lo 0,5% e il 2,5%. Si tratta di voti che, almeno nella maggior parte, andrebbero conteggiati assieme a quelli del Carroccio.

Anche l’andamento dei voti stimati per Fratelli d’Italia si avvicina a quello delle europee. Il partito di Giorgia Meloni a giugno fu premiato dal 6,6% degli elettori umbri e secondo il carotaggio SWG oggi si colloca fra il 5,5 e il 7,5%. Forza Italia invece sembra soffrire. Alle europee ha preso in Umbria il 6,4% dei voti, il sondaggio le assegna un consenso massimo del 5,5%.

