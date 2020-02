Sondaggi Agorà, Italia Viva al 5,2%

Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre, se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito con il 30% (in calo dello 0,1%), seguito dal PD al 21,3% (in crescita dello 0,1%) e dal M5S al 14,1% (in calo dello 0,2%). Poi Fratelli D’Italia all’ 11,6%, Forza Italia al 6,1%. Italia Viva è al 5,2%, Azione (Calenda) al 2,6%, La Sinistra 2,5%, Piu’ Europa al 1,8%, Europa Verde all’1,8% e Cambiamo! (Toti) al 1,0%.

Per quanto riguarda la fiducia nei leader, Salvini è in testa ma in calo di un punto percentuale così come Di Maio, Conte è stabile mentre la Meloni cresce di un punto. In calo anche Calenda.

Infine il campione è stato sondato sulla questione di lasciare entrare a scuola gli alunni di rientro dalla Cina: la stragrande maggioranza dice sì.

Leggi anche: La Lega è pronta a votare la revoca ad Autostrade ma Salvini non lo sa